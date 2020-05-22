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Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Toroslar Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli önlemleri alarak, hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:53:34 -
Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Toroslar Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli önlemleri alarak, hazırlıklarını tamamladı.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere Toroslar Vefa Sosyal Destek Grubu bayram süresince görev başında olacak.


Temizlik ekipleri, rutin hizmetlerin yanı sıra bayram öncesinde de ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, bakkal ve marketlerin yanı sıra fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri denetleyerek, özellikle hijyen, sosyal mesafe, açılış ve kapanış saatleri ile ilgili işletme sahiplerine ve çalışanlara uyarılarda bulundu.


Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanları için Toroslar Belediyesinin özellikle yeşil alan ve parklara monte ettiği besleme odaklarına, nöbetçi ekipler tarafından mama ve su takviyesi düzenli olarak yapılacak.



"24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günlük bayram tatilinde hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Önceliklerinin, vatandaşların sağlığı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Covid-19 tedbirleri kapsamında bu bayram evlerimizdeyiz ama vatandaşlarımızın en ufak bir sıkıntı yaşamaması için nöbetçi ekiplerimiz 24 saat görev başında olacak. İlçe halkımız, bayram süresince istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak bildirebilir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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