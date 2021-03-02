Toros Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak
Toros Üniversitesi belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak 48 profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak, “Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, MERSİN ”adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. İlan başvuru süresi dışında başvuru teslim alınmaz ve değerlendirilemez.” denildi.
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