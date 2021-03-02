  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Toros Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Toros Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak 48 profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:41:00 -
Toros Üniversitesi 48 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak, “Profesör  adaylarının  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,

-  Doçent  adaylarının  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,

- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros  Üniversitesi  Rektörlüğü,  Bahçelievler  Kampusu,  1857  Sokak  No:  12,  Yenişehir  33140, MERSİN  ”adresine  şahsen  teslim  edilmesi  gerekmektedir.  İlan  başvuru  süresi  dışında  başvuru teslim alınmaz ve değerlendirilemez.” denildi.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)
Gündem

Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin sadece azgın azınlığı ilgilendirdiği bir kez daha tescillendi. 915 akademisyenin görevli olduğu Boğaz..
Bir belediyeye daha kayyım atandı
Siyaset

Bir belediyeye daha kayyım atandı

Terör iltisaklı olduğu ortaya çıkan bir belediyeye daha müdahale edildi. HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyım atandı.
Terör sevici HDP'li Buldan koronavirüs haritasından bile algıya kalktı
Gündem

Terör sevici HDP'li Buldan koronavirüs haritasından bile algıya kalktı

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan koronavirüs risk haritasında mavi (düşük riskli) ile belirtilen illeri seçim sonucu HDP'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay