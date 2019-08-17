Toroğlu'ndan Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Galatasaray'ın Denizlispor'a 2-0 mağlup olması Türk basınında bir hayli konuşuldu. Maç sonundaki yaptığı programda bu maç üstünde konuşan Erman Toroğlu şu sözlerde bulundu.

Belhanda'nın ayakkabısını taşıyamazlar

"Sahada olanlara bakıyorum 2 maçtır Fatih TerimFatih Terim değil. O stoperlerin hali ne. Bugün atıldı. Sen kimsin ya? Luyindama, Marcao topu iyi oyuna sokuyormuş... Çok iyi soktun. Topu falan iyi sokma kardeş. Bulunduğun yerde alan bırakmayacaksın, rakibini kontrol altına tutacaksın, rakibinden alıp orta sahaya vereceksin. Sen Belhanda mısın? Belhanda'nın ayakkabısını taşıyamazlar."

Abdurrahim Albayrak yanlış yaptı

"Senin çift stoperin oyun kurmaya kalkıyor. Al ver. Sen kimsin? Bunlara kurban kessen hepsinin öldürürler. Belhanda boşa çıkıyor, top istiyor atmıyor. Belhanda delirdi niye topu zamanında atmıyorsunuz diye. Abdürahim Albayrak'ın Falcao denen adamlan fotoğraf çekip basına koymasıylan Galatasaray'ın kayıplarını falan düşünün bir Falcao hikayesi çıkartırlar. Sen yönetici olarak bu haltı yaparsan futbolcuların da böyle yapar"

Falcao "Ben Galatasaray'a geleceğim" diyor

"Birebir Falcao diyor ki "Ben Galatasaray'a geleceğim" diyor. 'Ailem de istiyor' diyor. Evinden çıkıyor otele yerleşiyor. Ve bir Galatasaraylı yönetici diyor ki 'Vedat Muriç'in söylediklerini dinledikten sonra bir de Falcao'nun söylediklerini dinledim dilimi yuttum'. Falcao kesin geleeğim diyor. Kötü oynuyor Galatasaray. Fiorentina maçına nasıl gidersin? O maçın alınması ve oynatılması kesinlikle yanlış." ifadelerini kullandı.