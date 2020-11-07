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Ekonomi Torku’dan ‘süt banyosu’ açıklaması
Ekonomi

Torku’dan ‘süt banyosu’ açıklaması

Konya Şeker, sosyal medyada tepki çeken ‘süt banyosu’ ile ilgili yaptığı açıklamada, “Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:56:00 -
Torku’dan ‘süt banyosu’ açıklaması

Torku’dan yapılan açıklamada, “İnternette dolaşıma giren, sadece gıda hijyeni yönetmeliği değil, vicdan ve ahlak ile de alakası olmayan videonun Konya’da bir süt toplama firmasında gerçekleşmesi sonucunda, Torku markamızın adının anılması nedeniyle açıklama gereği hasıl olmuştur” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır. Torku’nun bu firmadan süt aldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili yargı makamları nezdinde hukuki girişimde bulunulmuştur. Arkasında 900 bin çiftçi ortağıyla Konya Şeker’in bulunduğu “Torku Güvenilir Gıda Zinciri”nin iki temeli; sertifikalı çiftçilerden oluşan hammadde tedarik modelimiz ve yüksek teknolojinin kullanıldığı en üst düzeyde hijyenin sağlandığı Akıllı Üretim Tesisimiz ile siz değerli tüketicilerimize her aşamada titizlikle denetlenen ürünler sunduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. “Torku Güvenilir Gıda Zinciri” ile sizler ve sevdikleriniz ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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