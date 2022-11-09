Torino-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 14.haftasında Torino ile Sampdoria karşılaşacak. İtalyan Ligi'ni yakıdan takip edenler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Torino maçını hangi kanal verecek?
İtalya Serie A'da 14.hafta maçları oynanıyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Torino ile Sampdoria karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?
Torino-Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
Torino bu akşam sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak olan maçı A Spor naklen yayımlayacak.
Torino-Sampdoria maçı muhtemel 11'ler:
Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Seck, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Karamoh
Sampdoria: Audero; Ferrari, Colley, Murillo; Bereszynski, Vieira, Villar, Djuricic, Augello; Caputo, Gabbiadini