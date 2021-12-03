Torino, Empoli ile puanı paylaştı
İtalya Serie A 15. hafta mücadelesinde Torino sahasında konuk ettiği Empoli'yle berabere kalarak puanı paylaştı.
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Torino, Stadio Olimpico di Torino'da Empoli'yi konuk etti.
Maçın 10. dakikasnda Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçen Torino, 15. dakikada Pjaca'yla skoru 2-0'a getirdi.
32. dakikada Singo'nun direkt kırmızı kartla oyundan atılması sonrası ev sahibi Torino 10 kişi kaldı.
Rakibinin eksilmesini fırsat bilen Empoli kırmızı karttan 2 dakika sonra, 34'te Romagnoli ile farkı bire indirdi.
Mücadelede gol perdesini 72. dakikada Empoli'den La Mantia kapattı: 2-2.
Bu sonucun ardından, ligin 11. sırasındaki Empoli 20, 13. sırasındaki Torino ise 18 puana yükseldi.