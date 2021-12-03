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Spor Torino, Empoli ile puanı paylaştı
Spor

Torino, Empoli ile puanı paylaştı

İtalya Serie A 15. hafta mücadelesinde Torino sahasında konuk ettiği Empoli'yle berabere kalarak puanı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 04:03:00 -
Torino, Empoli ile puanı paylaştı

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Torino, Stadio Olimpico di Torino'da Empoli'yi konuk etti.

Maçın 10. dakikasnda Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçen Torino, 15. dakikada Pjaca'yla skoru 2-0'a getirdi.

32. dakikada Singo'nun direkt kırmızı kartla oyundan atılması sonrası ev sahibi Torino 10 kişi kaldı.

Rakibinin eksilmesini fırsat bilen Empoli kırmızı karttan 2 dakika sonra, 34'te Romagnoli ile farkı bire indirdi.

Mücadelede gol perdesini 72. dakikada Empoli'den La Mantia kapattı: 2-2.

Bu sonucun ardından, ligin 11. sırasındaki Empoli 20, 13. sırasındaki Torino ise 18 puana yükseldi.

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