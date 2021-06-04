Törenle sınırdışı uğurlandılar! Komandolar bölgeye sevk ediliyor
Jandarma Genel Komutanlığı, Bingöl Jandarma Komutanlığında düzenlediği törenin ardından Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekat bölgesine komandoları sevk etti.
Yeni Akit / ANKARA
Suriye’de devam eden harekat bölgelerinde bulunan üslerin güvenliğini artırmak ve yeni üs bölgeleri inşa etmek için Jandarma komandoların bölgeye sevkiyatı devam ediyor.
Düşmana korku, dosta güven veren komandolarımız Suriye’de terörden temizlenen bölgelerin güvenliğini sağlamak için görev almaya devam ediyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı Tiwitter üzerinden paylaşımda bulunarak “Yolunuz Açık Olsun” başlığıyla Mehmetçiklerimizin gurur verici görüntüleriyle Suriye’ye uğurlama görüntülerini paylaştı. Türk bayraklarıyla yapılan videolu paylaşımda, “Bingöl Kiğı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımız, Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekât bölgesine dualarla uğurlandı.” ifadeleri kullanıldı.