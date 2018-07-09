0553 313 94 23

Törene katılanlara anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılanlara özel bastırılan 1 lira hediye edildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:34
Törene katılanlara anlamlı hediye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene onlarca yabancı devlet başkanı ve başbakan, iş, spor ve bilim dünyasından çok sayıda ünlü isim, eski bakanlar ve milletvekilleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ANLAMLI HEDİYE

Törene katılanlara, içinde sandviç, muz, su, meyve suyu ve şekerlemenin bulunduğu paketler ile birlikte çeşitli içeçekler ikram edildi. Ayrıca törene katılan misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi.

Bu özel paraların bir kısmının da tedavüle sokulacağı öğrenildi.Bu arada törene katılan konuklar için üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' ve tarih yazan rozetler bastırıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce alt yazılı hayat hikayesini anlatan sinevizyon göstersine de yer verildi.

FETİH MARŞI İLE KARŞILANDI

Külliydeki törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterleri arasında kürsüye yürüdü. Mehter takımının Fetih Marşı ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasına başladı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. TBMM

YORUM YAZ

  • YÜKSELİŞYÜKSELİŞ19 dk önce
    BENDE İSTİYORUM
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
  1. AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
  2. Zonguldak'ta kan donduran olay!
  3. ABD'den flaş Çin açıklaması
  4. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden..
  5. Törene katılanlara anlamlı hediye
  6. İsrail'den skandal karar: Kapıları..
  7. İstanbul'da korkutan anlar! Yolcu..
  8. Erdoğan açıkladı: Kutlamalar iptal!
  9. Fatih Terim bombayı patlattı: Kampa..
  10. Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'yi..
  11. Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı
  12. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda finale..
  13. TSK'dan hava harekatı: 6 terörist..
  14. İstanbul lise taban puanları 2018..
  15. Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni..
  16. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
  17. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan güllerle..
  19. Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
  20. Yemin törenine katılanlara dikkat..
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Erdoğan için para basılacak
Erdoğan için para basılacak
Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!