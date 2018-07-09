Törene katılanlara anlamlı hediye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene onlarca yabancı devlet başkanı ve başbakan, iş, spor ve bilim dünyasından çok sayıda ünlü isim, eski bakanlar ve milletvekilleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ANLAMLI HEDİYE

Törene katılanlara, içinde sandviç, muz, su, meyve suyu ve şekerlemenin bulunduğu paketler ile birlikte çeşitli içeçekler ikram edildi. Ayrıca törene katılan misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi.

Bu özel paraların bir kısmının da tedavüle sokulacağı öğrenildi.Bu arada törene katılan konuklar için üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' ve tarih yazan rozetler bastırıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce alt yazılı hayat hikayesini anlatan sinevizyon göstersine de yer verildi.

FETİH MARŞI İLE KARŞILANDI

Külliydeki törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterleri arasında kürsüye yürüdü. Mehter takımının Fetih Marşı ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasına başladı.