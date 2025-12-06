Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Bolu’ya sığınan mültecilere suyu 11 kat pahalı satan, nikah ücretlerini ise 166 kat artırarak tepki çeken Tanju Özcan, şimdi de umre ziyareti üzerinden yeni bir gösteriye imza atıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın 8 Aralık Pazartesi günü kutsal topraklara gidişi belediye önünde törenle duyurulurken, kamuoyunda “geçmişte yapılan ayrımcı uygulamalar unutulmadı” tepkileri yükseliyor.
