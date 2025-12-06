  • İSTANBUL
Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan'dan Umre şovu
Gündem

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Bolu’ya sığınan mültecilere suyu 11 kat pahalı satan, nikah ücretlerini ise 166 kat artırarak tepki çeken Tanju Özcan, şimdi de umre ziyareti üzerinden yeni bir gösteriye imza atıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın 8 Aralık Pazartesi günü kutsal topraklara gidişi belediye önünde törenle duyurulurken, kamuoyunda “geçmişte yapılan ayrımcı uygulamalar unutulmadı” tepkileri yükseliyor.

Suriye’den kaçıp Bolu’ya sığınan mazlumlara suyu 11 kat pahalı satan, nikah ücretlerini ise 166 kat artırarak yıllardır vicdanları yaralayan Tanju Özcan, şimdi de umre ziyareti üzerinden yeni bir algı çalışmasına girişti. Geçmişte mültecilere yönelik sert ve dışlayıcı uygulamalarıyla tepki çeken Özcan’ın, kutsal yolculuğu belediye önünde törenle şova dönüştürmesi kamuoyunda “samimiyet değil, gösteri” yorumlarına neden oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın 8 Aralık’ta umreye gidişi için belediye binası önünde dua ve uğurlama töreni planlanırken, törene belediye personeli ve vatandaşların katılması bekleniyor. Ancak geçmişte sosyal adalet ve insanlık sınavında sınıfta kalan uygulamalar hâlâ hafızalardayken, bu törenin siyasi vitrin tazeleme girişimi olduğu yönündeki tepkiler giderek artıyor.

 

