0553 313 94 23

Torbalı’da muhteşem gece

Torbalı Belediyesi 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen atıcılık yarışması, açık hava film gösterimi ve sıra gecesi etkinliği Torbalılılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:16
Torbalı’da muhteşem gece

Torbalı Belediyesi 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen atıcılık yarışması, açık hava film gösterimi ve sıra gecesi etkinliği Torbalılılara unutamayacakları bir gece yaşattı.




Torbalı Belediyesi 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Pazartesi günü başlayan ve dolu dolu geçen program kapsamında ilçe sakinleri ve dışarıdan gelen konuklar dün akşam muhteşem bir gece daha yaşadı. Dün gündüz saatlerinde Ahmetli Mahallesindeki atış alanında gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu atış yarışmasından sonra Torbalı’da akşam saatlerinde ise iki ayrı etkinlik gerçekleşti. Nostaljik bir şekilde Gazi Çamlığı alanını sinemaya hazırlayan belediye ekipleri, sinevizyona ise Türk sinemasının efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ı yansıttı. Aynı saatlerde genellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden ilçeye göç eden vatandaşların yaşadığı Atatürk Mahallesinde ise sıra gecesi etkinliği gerçekleşti.



Film gösterimi


Nostalji tadında filmin gösterileceği alanı süsleyen belediye, izleyicilere ücretsiz gazoz ve patlamış mısır dağıttı. 7’den70’e yüzlerce kişinin katıldığı sinema gösterimi bu akşam da Şener Şen’in Züğürt Ağa isimli filmiyle devam edecek. Vatandaştan olumlu geri dönüşlerin alındığı sinema gösterimi katılımcılardan tam not aldı. İlyas’a olan aşkını Cemşit’in fedakarlığına ve sevgisine değişmeyen Asya’nın hikayesini bir kez daha kah duygulanarak kah tebessüm ederek izleyen Torbalılılar, keyifli bir gece geçirmiş oldu. Eski sinemaları özlediklerini ifade eden vatandaşlar, benzer etkinliklerin devamını diledi.



Sıra gecesi


Öte yandan aynı saatlerde ise Atatürk Mahallesinde sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Siye Biye isimli grubun sahne aldığı müthiş gecede çiğ köfteler yoğuruldu, halaylar çekildi. Torbalı Belediyesi meclis üyelerinin de katılıp halay çektiği gecede katılımcılara çiğköfte, lahmacun ve ayran ikram edildi. Çocuklar için de patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Etkinliklerin finali 7 Eylül’de Edip Akbayram konseri ile gerçekleşecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:16
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ve milli kanser ilacı yolunda önemli adım: US Patent
    1. Yerli ve milli kanser ilacı yolunda..
    2. Sempozyumda konserler sürüyor
    3. Çorum’da yangın
    4. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    5. Bodrum’da gürültü kirliliğine son..
    6. "Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına..
    7. Davutlar ve Güzelçamlı’daki hırsızlık..
    8. Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    9. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    10. Burhaniye’de makilik alanda çıkan..
    11. FIFA'da yılın 11'inin adayları..
    12. Sapanca’da hoş geldin bebek..
    13. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    14. Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet..
    15. Birleşmiş Milletler'den Türkiye çağrısı
    16. Finlandiya'da havuzda tesettür mayo..
    17. Düzce’ye kalkınma yılsonu başlayacak
    18. Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig..
    19. Esnaf Odaları Birlik Başkanı..
    20. 10 binlerce polisin mesai saatleri..
    21. Rektör Bilgiç: "OMÜ’de teknolojik ve..
    22. Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı..
    23. Kayseri yeni eğitim öğretim yılına..
    24. Sultangazi’deki cinayetin zanlısı..
    25. Milli kaleciye milli görev
    26. Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu..
    27. "Umuda Kapı Açıyorum Hayata..
    28. Gelir testi nereden yapılır? Gelir..
    29. Avrupa şampiyonunun adı üst geçide..
    30. Dink cinayeti davası
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'