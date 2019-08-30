Torbalı’da Kurtuluş Şenlikleri başlıyor

İzmir’in Torbalı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı bu yıl da bir dizi etkinlikle kutlanacak. Her yıl yapılan organizasyonlar ile gelenekselleşen 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri bu yıl tam 6 gün sürecek.

Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı bu yıl da bir dizi etkinlikle kutlanacak. Torbalı Belediyesinin düzenleyeceği 7 Eylül Kurtuluş Şenliklerine ilginin yoğun olması beklenirken, etkinlikler 2 Eylül 2019 Pazartesi günü start alacak. Her yıl yapılan organizasyonlar ile gelenekselleşen 7 Eylül Kurtuluş Senlikleri bu yıl tam 6 gün sürecek. Kültürel, sanatsal, sportif ve etnik etkinliklerin yer alacağı şenlikler için Torbalı Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Şenlik haftasının 7 Eylül’e kadar devam edeceği ifade edilirken, Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Edip Akbayram ve kızı Türkü Akbayram’ın da katılacağı bu dev kutlama organizasyonunda birbirinden önemli yerel sanatçılar da sahne alacak. Yine kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında usta tiyatrocu Levent Üzümcü de tek kişilik gösteriye imza atacak.

Tüm İzmirlileri 6 gün sürecek olan Kurtuluş Şenliklerine davet eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 97. yılı dolayısıyla her kesime hitap eden bir dizi etkinlik hazırladık. Çocuk, genç, yaşlı herkese hitap edecek olan etkinliklerimize tüm İzmirlileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, yarışmalara katılmak isteyenlerin BKM’ye gelerek katılım başvurusunda bulunabileceği öğrenildi.