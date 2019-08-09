Torbalı’da imara bayram müjdesi

İzmir’de Torbalı Belediyesi, ilçenin önümüzdeki 50 yıllık imar sorununun çözülmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda, Torbalı’daki konut alanlarındaki imar planı revizyonunu önerisi meclise getirildi.

Torbalı Belediye meclisinin, ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İsmail Uygur başkanlığında toplanan meclis, Torbalı’nın konut alanlarında beklenen imar planı revizyonunu imar komisyonuna havale etti. Tapusuz noktalar, yüksek binalara izin verilmemesi, yeni alanların imara açılamaması ve bu nedenlerden dolayı konut fiyatlarının yükselmesinden dolayı imar revizyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Torbalı’da yaşayanların talebi doğrultusunda hazırlanacak olan plan önerinin, imar komisyonunda görüşülüp önümüzdeki ay yeniden meclise getirileceği öğrenildi.

Öte yandan, imar komisyonunda detayları şekillenecek olan yeni imar revizyon planı önümüzdeki 50 yılı kapsayacak. Torbalı’yı da rahatlatacak olan yeni imar revizyon planı, Torbalı Belediyesi meclisinde görüşüldükten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisine gönderilecek.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "İmar revizyonuyla ilçe genelindeki büyük bir sorun ortadan kalkacak" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bölge şehirleşme açısından iyi bir hız yakalayabilecek duruma gelecek. Yapılaşmaya uygun olmayan, geometrik açıdan çok sıkıntılı parseller de düzenlenmelere tabi olacak. Bu sıkıntılı parsellerin, formlarını yeni planlama ile düzeltmiş olacağız. Torbalı’nın birçok yerine aynı zamanda daha düzgün ticaret merkezleri yapılabilme imkânı doğacak. Buralarda ciddi bir ticari hacim ve yapılaşma meydana gelecek."