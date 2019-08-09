0553 313 94 23

Torbalı’da imara bayram müjdesi

İzmir’de Torbalı Belediyesi, ilçenin önümüzdeki 50 yıllık imar sorununun çözülmesi için düğmeye bastı.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:27
Torbalı’da imara bayram müjdesi

İzmir’de Torbalı Belediyesi, ilçenin önümüzdeki 50 yıllık imar sorununun çözülmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda, Torbalı’daki konut alanlarındaki imar planı revizyonunu önerisi meclise getirildi.


Torbalı Belediye meclisinin, ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İsmail Uygur başkanlığında toplanan meclis, Torbalı’nın konut alanlarında beklenen imar planı revizyonunu imar komisyonuna havale etti. Tapusuz noktalar, yüksek binalara izin verilmemesi, yeni alanların imara açılamaması ve bu nedenlerden dolayı konut fiyatlarının yükselmesinden dolayı imar revizyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Torbalı’da yaşayanların talebi doğrultusunda hazırlanacak olan plan önerinin, imar komisyonunda görüşülüp önümüzdeki ay yeniden meclise getirileceği öğrenildi.


Öte yandan, imar komisyonunda detayları şekillenecek olan yeni imar revizyon planı önümüzdeki 50 yılı kapsayacak. Torbalı’yı da rahatlatacak olan yeni imar revizyon planı, Torbalı Belediyesi meclisinde görüşüldükten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisine gönderilecek.


Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "İmar revizyonuyla ilçe genelindeki büyük bir sorun ortadan kalkacak" diyerek şu ifadelere yer verdi:


"Bölge şehirleşme açısından iyi bir hız yakalayabilecek duruma gelecek. Yapılaşmaya uygun olmayan, geometrik açıdan çok sıkıntılı parseller de düzenlenmelere tabi olacak. Bu sıkıntılı parsellerin, formlarını yeni planlama ile düzeltmiş olacağız. Torbalı’nın birçok yerine aynı zamanda daha düzgün ticaret merkezleri yapılabilme imkânı doğacak. Buralarda ciddi bir ticari hacim ve yapılaşma meydana gelecek."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
    1. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    2. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    3. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    4. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    5. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    6. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    7. Mecliste borçlanma tartışması
    8. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    9. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    10. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    11. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    12. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    13. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    14. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    15. Futbol: Süper Lig
    16. GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    18. TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri..
    19. Kaza yapan araçlarda sıkışan sürücüler..
    20. İstanbul Havalimanı’nda bayram..
    21. YKS Türkiye birincisi, Medipol'ü seçti
    22. ÇEDAŞ ekipleri, enerji hattına takılan..
    23. Pendik’te balkondan aşağı düşen genç..
    24. İzmirliler kurban almak için Arife..
    25. Kimliğini görmek isteyen doktoru darp..
    26. Karaköprü Belediyespor’un Erzurum..
    27. Eski Kırgızistan Başbakanı Ömürbek..
    28. Muğla'da kurban bayramı namazı saat..
    29. Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat..
    30. Canpolat vatandaşların Kurban..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!