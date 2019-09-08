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Torbalı’da Edip Akbayram rüzgarı

Torbalı Belediyesi ilçede bir haftadır süren Kurtuluş Şenlikleri’nin finalinde Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram’ı Torbalılılarla buluşturdu.

08 Eylül 2019 Pazar 12:06
Torbalı’da Edip Akbayram rüzgarı

Torbalı Belediyesi ilçede bir haftadır süren Kurtuluş Şenlikleri’nin finalinde Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram’ı Torbalılılarla buluşturdu.



7 Eylül Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamaları çerçevesinde Torbalı dün usta bir ismi ağırladı. Torbalı Belediyesi ilçede bir haftadır süren Kurtuluş Şenlikleri’nin finalinde Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram’ı Torbalılılarla buluşturdu. 7 Eylül İlçe Stadı’nda gerçekleşen konsere on binin üzerinde ilçe sakini katıldı. Sahayı ve tribünleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, konserden önce halk oyunu gösterileri ve İzmir Marşı ile moral buldu. Edip Akbayram’dan önce sahneye, kızı Türkü Akbayram çıktı. Babasının arkasında vokal yapan ve ilk kez solo konserine Torbalı’da imza atan Türkü Akbayram, kadife sesiyle dinleyicileri mest etti. Torbalı’nın ve Torbalı seyircisinin kendisi için hayatı boyunca ayrı olacağını ifade eden Türkü Akbayram performansından sonra sahneye babasını davet etti.



Çiçek yerine doğaya fidan dikecekler


Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisinden sonra sahneye çıkan Edip Akbayram, sahnede adeta devleşti. Stadı dolduran binlerce kişi, Edip Akbayram’ın sevilen türkülerine eşlik etti. Edip Akbayram’ın seslendirdiği, ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’, ‘İstanbul’, ‘Aldırma gönül’, ‘Hasretinle yandı gönlüm’ gibi unutulmaz eserleri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Uzun yıllar önce Torbalı’ya geldiğini söyleyen Edip Akbayram, “Torbalı’ya uzun yıllardır gelmemiştim. Torbalı için böylesine önemli bir günde burada olduğum için çok mutluyum” dedi. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur konserin büyük bir bölümünü takip ederken, bir başka program nedeniyle konserden ayrılmak zorunda kaldı. Konser sonunda Torbalı Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, Türkü Akbayram ve Edip Akbayram’a Torbalı’da bulunan Metropolis Antik Kent’te figürleri bulunan Grifon heykelinin minyatürünü hediye etti. Sanatçılara çiçek vermek yerine Edip Akbayram ve Türkü Akbayram anısına doğaya fidan dikeceklerini ifade eden Tekin, sosyal ve kültürel etkinliklerin Torbalı’da devam edeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:06
  1. konser
  2. doğa
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