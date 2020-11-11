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Aktüel Torbalı'da bir kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü
Aktüel

Torbalı'da bir kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:44:49 -
Torbalı'da bir kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Sarı, kahvehanede başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre Hasan Sarı (52), yanına gelen yüzünü kapatan bir kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'nın öldüğünü belirledi.

Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı.

Güvenlik güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin, Hasan Sarı ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.K. olduğu tespit edildi.

Zanlı M.K, Bornova ilçesinde yakalandı.

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