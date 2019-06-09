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Torbadan taşlar çıktı! 9 çocuk babası şahsın cesedine ulaşıldı

Adıyaman'daki Atatürk Barajı göletinde, 8 gündür aranan şahsın cesedine ulaşıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 16:18
Torbadan taşlar çıktı! 9 çocuk babası şahsın cesedine ulaşıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan'ın Atatürk Barajı göletinde cesedine ulaşıldı. Cesette bağlı olan bir torba içerisinden taşlar çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan Kahta ilçesine gelen 9 çocuk babası 59 yaşındaki Osman Doğan, 8 gün önce aniden ortadan kayboldu. Yakınları tarafından her yerde aranan Doğan’ın bulunması için medyada da haberler çıktı. Her yerde aranan Doğan, sabah saatlerinde Kahta ilçesinin Horik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göletinde vatandaşlar tarafından görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise botla cesedin bulunduğu yere gitti. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan ve daha sonra bota alınan Osman Doğan’ın cesedi kıyıya getirildi.

Beline bağlı torbada taşlar çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak kıyıya getirilen 9 çocuk babası Osman Doğan’ın iple beline bağlanmış bir torba bulundu. Polis ekipleri ile jandarma ekipleri bağlı olan torba içerisinde 20-25 kilogramağırlığında taşlarla karşılaştı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Osman Doğan’ın cesedi Kahta ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8 gün boyunca her yerde aranan ve daha sonra cesedine ulaşılan Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Osman Doğan’ın beline bağlı olan torba içerisinde çıkan taşların olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu akıllarda soru işareti olarak bıraktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:18
  1. İstanbul
  2. Osman Doğan
  3. Atatürk Barajı
  4. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
  5. Polis Dalgıç ekipleri
  6. Kahta ilçe Devlet Hastanesi

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