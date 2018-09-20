Torbacının katili Kalaşnikofla yakalandı

İstanbul Pendik’te, 4 ay önce uyuşturucu alışverişinden çıktığı belirlenen kavgada S.L. isimli 20 yaşındaki bir genci silahla vurarak öldüren katil zanlısı M.B.Ö. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte kimlikle yakalanan katil zanlısının uyuşturucu satış ofisine çevirdiği adreste yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram Skunk diye tabir edilen uyuşturucu ile cinayette kullandığı değerlendirilen bir tabanca ve kalaşnikof marka bir tüfek ele geçirildi.

Olay geçtiğimiz 20 Mayıs günü Pendik Kaynarca’da gerçekleşti. Tersane köprü altında S.L. isimli 20 yaşındaki genç, bir süre tartıştıktan sonra kavgaya tutuştuğu bir şahıs tarafından kavgadan kaçarken arkadan açılan ateş sonrasında vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 20 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Cinayet sonrası araştırma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı olarak belirlediği M.B.Ö. isimli şahsın Kaynarca Tepeören mahallesinde bir sitedeki evde saklandığını ve burada uyuşturucu satışına devam ettiğini tespit etti. Ekipler dün akşam saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin eşliğinde adrese giren ekipler, aranan katil zanlısı M.B.Ö'yü adreste bulup etkisiz hale getirerek yakaladı.

Polis uyuşturucu satış ofisine çevrilen evde yaptığı aramada hibrit Esrar olarak bilinen ve Skunk diye tabir edilen 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Üzerinden S.A. isimli şahıs adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan katil zanlısı S.I. ‘nın adresinde yaptığı aramada satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucuyu 5 paket halinde buldu. Aydın evde bir tabanca ile Kalaşnikof olarak bilinen AK 47 marka bir de tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı M.B.Ö.’ nün yapılan üst ve ev aramasında bulunan 81 bin Türk lirası ve 50 dolara uyuşturucudan temin edildiği gerekçesiyle el konuldu.

Polisten alınan bilgiye göre, 4 ay önce yaşanan cinayetin uyuşturucu alışverişinden kaynaklandığı ve torbacı olduğu belirlenen S.L’nin satın aldığı uyuşturucunun parasını vermemesi üzerine M.B.Ö. tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.