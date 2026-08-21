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Yerel Torbacıların gözü döndü kapı kırıp uyuşturucu hapları çaldılar
Yerel

Torbacıların gözü döndü kapı kırıp uyuşturucu hapları çaldılar

Yeniakit Publisher
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Torbacıların gözü döndü kapı kırıp uyuşturucu hapları çaldılar

Eskişehir'in bir apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren kasklı 3 şüpheli, uyuşturucu hap dolu kolileri alıp motosikletle kaçtı. Kaçış sırasında hapları yola saçan şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde binanın kapısını kırarak daireye giren yüzleri kasklı şüpheli, içeride bulunan uyuşturucu hap dolu 3 büyük koliyi alarak kaçtı. Şahısların kaçış esnasında hapların bir kısmını yere döktükleri görüldü. Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, şüphelilerin kolilerle motosiklete binerek uzaklaştığını fark etti.

Şahısların kaçarken park halindeki bazı araçlara da çarparak zarar verdikleri öğrenildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairede ve sokakta inceleme gerçekleştirerek şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay anını anlatan apartman sakini Fırat Yılmaz, "10 numaralı dairede bir gürültü oldu, kapıya tekme falan atıldı. Biz kapı sesine aşağı indik. Daha sonrasında ben çıktığımda kapı kırılmıştı. Aşağıya bir arkadaşın elinde kolilerle indiğini gördüm. Daha sonrasında baktım, kapı kırılmış ve içeride de kimse yok. Farklı koliler daha vardı. Biz o zaman zaten polisi aradık. Polisler de geldi, incelediler.

Yani bazı kolileri almışlar. Kolilerde uyuşturucu olduğu falan söyleniyor. Evet, haplar düşmüş. Zaten kaçarlarken ve düşmüşler. Kolilerle bazı arabalara vurmuşlar, hasar vermişler. Motosikletle, evet. Ben görmedim ama motorla apartmanın önüne kadar gelmişler. Sonra da kolilerle kaçarken düşmüşler, birkaç arabaya hatta zarar vermişler, sonra devam etmişler" şeklinde konuştu.

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