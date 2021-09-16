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Torbacılara şafak baskını: Gözaltılar var
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Yerel Torbacılara şafak baskını: Gözaltılar var
Yerel

Torbacılara şafak baskını: Gözaltılar var

Adana'da torbacılara yönelik şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 08:36:00 -
Torbacılara şafak baskını: Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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