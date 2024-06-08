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Yerel Torbacılara operasyon! Gözaltılar var
Yerel

Torbacılara operasyon! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-06-08 08:59:00 -
Torbacılara operasyon! Gözaltılar var

Kayseri'de torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda R.G., M.F.D., S.H., C.D. ve H.S.'yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde 588 gram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 2 şahsa ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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