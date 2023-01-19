  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Torbacılara operasyon! Gözaltılar var
Yerel

Torbacılara operasyon! Gözaltılar var

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 15:17:00 -
Torbacılara operasyon! Gözaltılar var

dinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 4, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 8 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23