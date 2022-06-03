Torbacılara operasyon: Gözaltılar var

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda birçok ikamet ve araçta arama yapıldı.

Operasyonlarda Karatay ve Selçuklu ilçelerinde iki ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazır vaziyette 11 bin 460 adet sentetik ecza hap maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karatay ve Ereğli ilçelerinde ilçe ve asayiş ekipleri ile yapılan şok uygulamalarda ise iki araçta 3 bin 900 adet sentetik ecza hap maddesi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, Ereğli yolunda yaptığı rutin uygulamada durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bin 100 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.