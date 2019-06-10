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"Torbacılar"a eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta emniyet ekiplerince torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:20
"Torbacılar"a eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı, 38 uyuşturucu hap, 21,88 gram skunk ve 803,32 gram esrar ele geçirildi.

7 kişi serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Diğer 7 kişi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:20
  1. Tokat
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  4. torbacı
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