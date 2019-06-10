"Torbacılar"a eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var Tokat'ta emniyet ekiplerince torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı, 38 uyuşturucu hap, 21,88 gram skunk ve 803,32 gram esrar ele geçirildi. 7 kişi serbest bırakıldı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Diğer 7 kişi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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