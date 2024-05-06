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Yerel Torbacı tutuklandı
Yerel

Torbacı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:02:00 -
Torbacı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan M.C.D., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

M.C.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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