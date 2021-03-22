Topuk dikeni niye oluyor? Topuk dikeninin tedavisi var mı?

Topuk dikeni nedir? | tabana ani yük binmesi gibi nedenlere bağlı olarak ayak tabanımızda yer alan kısa kasları topuk kemiğine bağlayan fasya adındaki liflerde yırtılma/kopma sonucu oluşan enflamasyondur. Peki, topuk dikeni neden oluyor belirtileri nelerdir?

Topuk dikeni niye oluyor?

Topuk dikeni spor, yürüyüş gibi aktivitelerden sonra aniden oluşmaz. Topuk dikeni hafif ayak ağrısıyla başlayıp uzun süre sonra ayağa kalkmakta, topuğun üzerine basmakta güçlük yaşanmasına yol açar. Bu sebeple belirtileri hisseder hissetmez bir hekimden yardım almanız gerekli. Topuk dikeni oluşmasının sebepleri şöyle:

Ayağın uzun süre aşırı zorlanması,

Sert yüzeylerde yürümek,

Desteksiz ayakkabı giymek,

Artrit,

Obezite,

Ortopedik olmayan ayakkabılar,

Yürüme sorunları,

Parmak arası terlik gibi faktörler topuk dikenine yol açabilir.

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Sabah yataktan kalkınca keskin bir ağrı

Gün içerisinde topuk ağrısı yaşanması

Topukta şişlik

Topuk altında kemik gibi bir çıkıntının belirmesi

Yürümeyi zorlaştıran hassasiyet

Topuk dikeninin tedavisi var mı?

Öncelikle hastanın teşhisi konulduktan sonra kişiye özel tedavi başlatılıyor. Hastalara tabanlık kullanılması evde ortopedik terlik kullanımı öneriliyor. Ayrıca iğne ve ameliyat yoluyla da tedavi yapılıyor.