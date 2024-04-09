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Spor Topu neden dışarı atmadılar? Herkesin merak ettiği soruyu Okan Hoca yanıtladı
Spor

Topu neden dışarı atmadılar? Herkesin merak ettiği soruyu Okan Hoca yanıtladı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 12:12:00 -
Topu neden dışarı atmadılar? Herkesin merak ettiği soruyu Okan Hoca yanıtladı

Galatasaray'ın Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımına attığı gol tartışmalara neden olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, topu neden dışarı atmadıkları konusuna açıklık getirdi.

Galatasaray'ın Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımına attığı gol tartışmalara neden olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, topu neden dışarı atmadıkları konusuna açıklık getirdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan Süper Kupa derbisinin yankıları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmek amacıyla maça U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, 50. saniyede Mauro Icardi'nin fileleri havalandırması sonrasında sahadan çekildi.

Galatasaray'ın santranın ardından topu dışarı atmayıp golü bulması sarı-lacivertliler tarafından eleştirildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, topu neden dışarı atmadıklarına dair açıklama yaptı.
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Milliyet'e konuşan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin karşılaşmada ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Buruk, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" dedi.

Sarı-lacivertli oyuncularında önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladıklarını belirten Buruk, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz" diye konuştu.

Okan Buruk, "Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe’nin protestosuna destek vermiş olurduk" ifadelerini kullandı.

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