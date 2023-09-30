Topraklarından petrol fışkırıyor ama ülkelerindeki tarımı kurtarmak için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Onu istiyorlar

Kolombiya’da tohum ithalat şirketi olarak faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’den sebze tohumu almak istiyor.

Türkiye gün geçtikçe ihracat potansiyelini artırmaya devam ediyor. Her gün güncellenen ve çeşitlenen bu fırsatları doğru şekilde değerlendiren ihracatçı firmalar, ticaret yapıyorlar ve uzun vadeli iş birlikleri kuruyorlar. Bu sayede de Türk ihracatçılar, dünya pazarlarında yer alarak ekonomiye destek veriyorlar.

Bu fırsatlara örnek olabilecek bir alım ilanı bugün TurkishExporter tarafından paylaşıldı. Kolombiya’da sebze tohumu ithal eden bir şirket, Türkiye’den bu ürün grubunda ithalat yapmak için TurkishExporter e-ihracat platformuna Türkçe bir ilan bıraktı. Türkçeyi kullanımındaki özenle dikkat çeken şirket yetkilisi, ilan detaylarında genç şirketlerinin arkasındaki 30 yıllık tohum pazarındaki bilgi birikimlerinden de bahsetti.

Kaynak: TurkishExporter