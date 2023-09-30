  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için yapılan son anketin sonucu Türkiye ile paylaşıldı! Bu sonuç ortalığı karıştırır

İşte saniye saniye o anlar! Gizli kopya düzeneğini gören hayrete düşüyor

Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

35 uzman hekim ile hizmet verilen hastanede doktor kalmadı yalanı

Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz davet! ‘20 gün sonra başlayacak’ diyerek duyurdular

Sapıkça bakmıyorlarmış! Ebubekir Sofuoğlu resmen akıllarını aldı! Kapak öyle değil böyle olur

Cübbeli Ahmet Hoca ile Aziz Yıldırım arasında cuma diyaloğu

Bu ayrıntıya dikkat edin! Rumlar sahneye çıktı! Karabağ'dan ayrılan Ermenilere yeni adres

Cumhur İttifakı'ndan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi Topraklarından petrol fışkırıyor ama ülkelerindeki tarımı kurtarmak için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Onu istiyorlar
Ekonomi

Topraklarından petrol fışkırıyor ama ülkelerindeki tarımı kurtarmak için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Onu istiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-09-30 17:30:00 -
Topraklarından petrol fışkırıyor ama ülkelerindeki tarımı kurtarmak için Türkiye'nin kapısını çaldılar! Onu istiyorlar

Türkiye gün geçtikçe ihracat potansiyelini artırmaya devam ederken bu kez Güney Amerika ülkesi Kolombiya kapımızı çaldı. Türkiye'den tohum almak istiyorlar.

Kolombiya’da tohum ithalat şirketi olarak faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’den sebze tohumu almak istiyor.

Türkiye gün geçtikçe ihracat potansiyelini artırmaya devam ediyor. Her gün güncellenen ve çeşitlenen bu fırsatları doğru şekilde değerlendiren ihracatçı firmalar, ticaret yapıyorlar ve uzun vadeli iş birlikleri kuruyorlar. Bu sayede de Türk ihracatçılar, dünya pazarlarında yer alarak ekonomiye destek veriyorlar.

Bu fırsatlara örnek olabilecek bir alım ilanı bugün TurkishExporter tarafından paylaşıldı. Kolombiya’da sebze tohumu ithal eden bir şirket, Türkiye’den bu ürün grubunda ithalat yapmak için TurkishExporter e-ihracat platformuna Türkçe bir ilan bıraktı. Türkçeyi kullanımındaki özenle dikkat çeken şirket yetkilisi, ilan detaylarında genç şirketlerinin arkasındaki 30 yıllık tohum pazarındaki bilgi birikimlerinden de bahsetti.

Kaynak: TurkishExporter

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates herkesi şüphelendirdi! Arazi aldığı bölge bakın ne hale geldi
Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates herkesi şüphelendirdi! Arazi aldığı bölge bakın ne hale geldi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates herkesi şüphelendirdi! Arazi aldığı bölge bakın ne hale geldi

Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu!
Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu!

Tarım

Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama

Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım

Dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates'ten tartışma çıkaran sözler: Ağaçla olmaz
Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates'ten tartışma çıkaran sözler: Ağaçla olmaz

Yaşam

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates'ten tartışma çıkaran sözler: Ağaçla olmaz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23