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Ekonomi Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı
Ekonomi

Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 16:02:00 -
Topraklarından altın fışkırıyor! O altınları denetlemek için 10 İslam alimi atandı

Afganistan İslam Emirliği yönetimine bağlı Maden ve Petrol Bakanlığı, altın madenlerini denetlemeleri için 10 İslam alimi atadı.

Afganistan İslam Emirliği yönetimine bağlı MAden ve Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Baglan ilindeki altın madenlerinin işletmelerini denetlemek üzere 10 İslam alimi atandı.

Açıklamada, atanan kişilerin madenlerdeki işlemleri denetlemek ve önlemenin yanı sıra olası yolsuzlukları önlemekle de görevlendirildiği belirtildi. Her görevliye ayda 15 bin Afgani (yaklaşık 190 dolar) maaş ödenecek.

Madenlerdeki işlemlerin İslam hukukuna uygunluğunu denetlemek üzere atanan kişilerin, madenin teknik işlemlerine müdahale etmeyeceği kaydedildi. Buna göre teknik işlemler, uzmanlar ve mühendisler tarafından yürütülecek.

Afganistan Sanayi ve Maden Odası da kararı memnuniyetle karşıladı. Maden sektöründe yolsuzluk konusunda her zaman endişeler olduğunu belirten için kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sanayi ve Maden Odası Başkanı Sahi Ahmed Payman, kararın altın madenlerini denetlemek üzere alındığını ve dürüst bir şekilde yolsuzluğu önleyecek her Afgan alimi memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.
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Atanan kişilerin İslam alimlerinden ve hafızlardan oluşacağı vurgulanıyor.

Kaynak: Mepa News

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