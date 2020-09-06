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Spor Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu

Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:23:36 -
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 7. oldu

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada bitirdi.

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı.

Yarışı, Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Can Öncü'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

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