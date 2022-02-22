Toprak Mahsulleri Ofisi satış yerleri! Toprak Mahsulleri Ofisi market adresleri:
Toprak Mahsulleri Ofisi devletin bir kurumudur. Çiftçilerin üretmiş olduğu başta buğday, arpa, fındık gibi ürünleri satın alarak üreticiye büyük destek sağlamaktadır. Dolar kurunun yükselmesi nedeniyle market fiyatlarındaki artışlar nedeniyle başta Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri Toprak Mahsulleri Ofisleri de vatandaşların büyük teveccühünü kazandı. Toprak Mahsulleri Ofislerinde satılan ürünler daha hesaplı olduğundan vatandaşlar da TMO satış yerlerini sorgulamakta. Peki Toprak Mahsulleri Ofisi satış yerleri nerelerde var?
Üreticiden tüketiciye aracısız satış yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait marketlerde 92.5 TL'ye satışı yapılan ayçiçek yağı, yoğun talep görmekte. TMO marketlerinde daha bir çok ürün uygun fiyata müşteriye sunulmakta.
İstanbul Toprak Mahsulleri Ofisi satış yerleri: Abdülhamid Hastasi, SBÜ Sultan 2, Selimiye Mahallesi Burhan Felek Caddesi, Eski Gata- Yanı No:16.
İstanbul Toprak Mahsulleri Ofisi satış yerleri: Umurbey, Liman Cd. No:5, 35230 Konak/İzmir
Konya TMO adresi: Horozluhan, Cihan Sk. No:9 42300, 42110 Selçuklu/Konya. Öte yandan TMO ürün satış yeri Konya’nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahalsi Ulaşbaba Caddesi’nde bulunan Beşyol mevkiinde hizmet vermekte.
Adana TMO adresi Levent Mah. Girne Blv. Yüreğir, Adana