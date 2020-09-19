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Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi, kuru incirde müdahale alımına hazır
Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi, kuru incirde müdahale alımına hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kuru incirde müdahale alımına hazır durumda bulunduklarını ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım satımın söz konusu olduğunu belirterek, “Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:12:00 -
Toprak Mahsulleri Ofisi, kuru incirde müdahale alımına hazır

Güldal, kuru incirde müdahale alımı için gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını, bu kapsamda TARİŞ ile protokol imzaladıklarını söyledi. Depolama ve finansman konusunda tüm hazırlıkların sona erdiğini dile getiren Güldal, şöyle devam etti: “Kuru incirde müdahale alımına hazırız ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım satım söz konusu. Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz. Eğer bu piyasada üretici aleyhine bir gerileme söz konusu olursa müdahale etmeye hazırız.”

85 bin ton rekolte bekleniyor

Bu yıl 85 bin tondan fazla kuru incir rekoltesi beklendiğini ifade eden Güldal, “Eğer fiyatlar üreticinin memnun olmayacağı seviyeye inerse ‘alımda biz de varız’ diyeceğiz. Gerekirse üreticinin elinde kalan kuru incirin hepsini alırız” diye konuştu. TMO Genel Müdürü Güldal, ülkenin ihtiyacını dikkate alarak sürdürülebilir tarım politikası oluşmasını temin etmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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