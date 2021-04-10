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Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı
Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TMO, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemlerini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:37:00 -
Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arz fazlası yemeklik patatesin alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen TMO, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemlerini gerçekleştirdi.

Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün, torbalara konulduktan sonra kamyona taşındı.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde patates tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır."

Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran ise partisinin 145'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında patates üreticisinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarmasının ardından harekete geçilmesinin çiftçi ve dar gelirli açısından olumlu olduğunu dile getirdi.

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