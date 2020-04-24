  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

Yozgat’ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.

2020-04-24 13:33:17 -
Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

Yozgat’ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.


Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik bölümde yarım metreye ulaşan çökmeler oluştu. Çökme sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.


Çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı. Trafik akışı ise tali yoldan sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı