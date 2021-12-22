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Dünya Toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp!
Dünya

Toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp!

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da en önemli gelir kaynağı olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelan yüzünden onlarca kişinin toprağa gömüldüğü belirtildi. AFP'ye konuşan bir kurtarma ekibi üyesi, en az 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kaybolduğunu söyledi. Çin'e satılan yeşimleri çıkarmak uğruna çok sayıda insan bu şekilde ölüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:49:00 -
Toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp!

Çin haber ajansı Şinhua'nın Myanmar'daki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hpakant madencilik bölgesinde yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen toprak kaymasında, yeşim toplayıcıları ve satıcılarının aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi toprağın altında kaldı.

Kurtarma operasyonu yürütülüyor

Şinhua'ya konuşan Hpakant'tan bir polis memuru, kayıp yeşim toplayıcılarının tam sayısının bilinmediğini söyledi. Bir köy idaresi yetkilisi olan U Kyaw Min, "Olay yerindeki görgü tanıklarına göre, toprak kaymasında 80'den fazla kişi kayıp, kurtarma operasyonu yürütülüyor" dedi.

İlk can kaybı haberi geldi

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kurtarma ekibinin bir üyesi, en az 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı. Kurtarma ekibi üyesi Ko Nyi, yaklaşık 70-100 kişinin kayıp olduğunu, bir ölüye ulaştıklarını, 25 yaralıyı hastaneye gönderdiklerini söyledi.

Çin sınırı yakınındaki Kaçin eyaletinde, özellikle Hpakant maden bölgesinde toprak kaymaları çok sık yaşanıyor. Heyelanların çoğuna, yağmur mevsiminde atık yığınları ve barajların kısmen çökmesi neden oluyor.

Çin'e satılan yeşimleri çıkarmak uğruna çok sayıda insan ölüyor

Hpakant maden bölgesinde geçim, yeşim taşı toplayıp temizleyerek sağlanıyor. Komşu Çin'de çok rağbet gören yeşim taşını çıkarmak için düşük ücretli göçmen işçiler de kullanılırken, bu uğurda her yıl çok sayıda insan ölüyor.

Temmuz 2020'de heyelan 174 can almıştı

Geçen yıl temmuz ayında Hpakant'taki bir yeşim madeni sahasında meydana gelen toprak kayması, 174 kişinin ölümüne, 54 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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