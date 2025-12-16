Balon balığı fikri mahkemeye taşındı! Akademik diye aldılar, ticarete çevirdiler

Balon balığının zararlı bir tür olmaktan çıkarılıp ürüne dönüştürülmesi için yıllardır çalışma yapan Mehmet Özata, projesinin izni dışında kullanıldığını iddia ederek yargı yoluna gitti. Alanya'da yaşayan Mehmet Özata'nın balon balığına olan ilgisi, 2018 yılında Mersin'in Anamur ilçesinde bir kız çocuğunun balon balığı tarafından ısırılmasıyla yaşanan olay sonrası arttı. Zehirli bir tür olan balon balığının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapan Özata, balığın derisinden çanta, anahtarlık ve telefon kılıfı gibi çeşitli aksesuarlar üretmeye başladı. İddiaya göre, bir süre sonra kendisini Kanada'da görevli olarak tanıtan bir kadın, Özata ile iletişime geçti. Söz konusu kişinin, projeyi yalnızca akademik amaçlarla incelemek istediğini belirttiği, bu kapsamda Özata'dan çalışmasına ilişkin bilgi ve laboratuvar sonuçlarını talep ettiği iddia edildi. Özata da proje detaylarını paylaştığı öğretim görevlisi kadına verdiğini söyledi.