GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?

BaBaLa TV'nin sahibi Uğur, Temmuz 2023'te GAİN Medya'nın yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti ve Ekim 2023'te bu görevden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak Ekim 2024'te bile "Mevzular Açık Mikrofon" programı GAİN YouTube kanalında yayınlanmaya devam etmişti.

Oğuzhan Uğur'un GAİN ile bağlantısı, zaten başka bir davayla gündemde olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. 6 Şubat 2023 depremlerinden hemen sonra BaBaLa TV hesabından "Hatay Yarseli Barajı çatlamış" şeklinde paylaşım yapılmıştı.

İddianamede bu paylaşımların deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerini aksattığı ve halk arasında korkuya neden olduğu öne sürüldü. Uğur ve ekibindeki iki kişi hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

GAİN Medya'ya düzenlenen operasyonun kapsamı genişlerken, iki yıl önce yönetim kurulunda görev almış ve içeriklerini bu platformda yayınlamaya devam etmiş olan Oğuzhan Uğur’un durumu merak konusu oldu.

Oğuzhan Uğur'un, GAİN soruşturması kapsamında da isminin geçip geçmeyeceği sorusu akıllara geldi.