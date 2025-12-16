Bakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmeleri sürüyor.

Bakan Fidan bugün, önemli bir isimle daha bir araya geldi.

Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA'DA KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Tom Barrack ile Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

DÜN NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Tom Barrack ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikilinin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü aktarıldı.

KALABALIK GÖRÜŞME

Görüşmeye Barrack ve Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de katıldığı bildirildi.

İKİNCİ AŞAMANIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ancak Barrack'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.