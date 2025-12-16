Biyonik insan çağı mı başlıyor? Yapay zeka destekli yeni nesil göz içi mercekler hayatımızda!

Batıgöz Sağlık Grubu Çankaya Şubesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ünsal, bu teknolojilerin sunduğu avantajları değerlendirerek, hastaların yaşam kalitesini artıran güncel gelişmeleri aktardı.

YAPAY ZEKA İLE TASARLANAN MERCEKLERDE YENİ DÖNEM

Akıllı merceklerde kullanılan ileri optik yüzeylerin artık yalnızca bilgisayar simülasyonlarıyla değil, büyük veri setleri üzerinden çalışan yapay zeka algoritmalarıyla geliştirildiğini belirten Doç. Dr. Uğur Ünsal, “Gelişmeler özellikle çok odaklı (trifokal) merceklerde ve genişletilmiş odak derinliği sağlayan merceklerde yeni standartları beraberinde getiriyor” dedi.

TRİFOKAL MERCEKLER: UZAK, ORTA VE YAKIN GÖRME TEK MERCEKTE

Doç. Dr. Uğur Ünsal, trifokal merceklerle ilgili şu bilgileri aktardı: “Trifokal mercekler, günlük yaşamda bilgisayar ekranı, araç gösterge paneli veya kitap okuma gibi farklı mesafeleri aynı mercek üzerinden net görebilme imkânı sunar. Yeni nesil teknoloji ile optimize edilen yeni nesil trifokal seçeneklerinde, kontrast duyarlılığı önceki jenerasyonlara göre belirgin şekilde artırılmıştır.”

GALAXY MERCEK: KİŞİYE ÖZEL OPTİK TEKNOLOJİ

Son yıllarda dikkat çeken yeniliklerden biri de optik yüzeyi mikro düzeyde yeniden şekillendirilen göz içi merceklerdir. Bu merceklerde yapay zeka, merceğin yüzey formunu belirlerken hem ışık dağılımını hem de gözün doğal anatomik yapısını referans alır.

Galaxy merceklerde ışığın retina üzerine düşüşü çok daha stabil olabiliyor. Böylece hem gündüz hem gece koşullarında daha temiz bir görüntü elde ediliyor. Bu mercekler, özellikle parlama problemi yaşayan veya yüksek görsel konfor arayan hastalarda etkili sonuçlar oluşturabilir.

KISA SÜRELİ VE KONFORLU CERRAHİ SÜREÇ

Geliştirilen mercek teknolojileri kadar ameliyat tekniklerinin de modernleştiğini belirten Doç. Dr. Uğur Ünsal: “Göz içi mercek operasyonları günümüzde 10–15 dakika süren, damla anestezi ile gerçekleştirilen, iyileşme süresi oldukça hızlı işlemlerdir. Hastalar aynı gün içinde günlük yaşam aktivitelerine dönebilir. Modern merceklerle birlikte bu konfor, görsel kalite açısından da maksimum düzeye taşınmıştır.” dedi.

HER HASTANIN GÖRME İHTİYACI FARKLI

Göz yapısı, mesleki alışkanlıklar, dijital ekran kullanım süresi ve hastanın yaşam tarzı mercek seçiminde belirleyici faktörlerdir. Doç. Dr. Ünsal, kişiselleştirilmiş cerrahinin önemini şu sözlerle vurguladı: “Her hastanın göz anatomisi ve yaşam beklentisi farklıdır. Bu nedenle daima hastaya özel mercek planlaması yapıyoruz. Bazı hastalarda trifokal mercek daha uygunken, bazı hastalarda genişletilmiş odak derinliği (EDOF) sağlayan mercekler daha doğal bir görüş hissi oluşturabilir.”