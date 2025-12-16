Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler

Denizli'nin Çivril ilçesi Süngüllü köyünde 2006 yılında ölü bulunan Akın Adlığ'ın (23), Gökhan T. ve Mehmet K. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı.

Akın Adlığ, 10 Haziran 2006’da Kocaköprü mevkiinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Adlığ'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda olay tarihinde 17 yaşında olan köylülerden Gökhan T. hakkında 2008 yılında dava açıldı.

Gökhan T., Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda olay yerinde bulunan ve DNA profili tespit edilen bardağı başka bir zaman kullanmış olabileceği ve suç tarihinde Denizli'deki iş yerinde olduğu yönündeki tanık beyanları doğrultusunda 2012 yılında beraat etti.

ÖZEL EKİP KURULDU, YALANLAR DEŞİFRE OLDU

Dosya 2024 yılında yeniden açıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, jandarma istihbarat tutanağında olayla ilgili görgü tanığı olarak ismi bulunan ve o tarihte 15 yaşında olan Mehmet K.'nın tekrar ifadesini aldı. Mehmet K., Gökhan T. ve Akın Adlığ'ın birlikte alkol alırken kendisini de çağırdıklarını, çıkan tartışmada Gökhan T.'nin Adlığ'ı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırmada Gökhan T.'nin, ilk yargılamada yalan tanık beyanları ve amcasına hazırlattığı sahte iş yeri puantaj belgesi ile olay tarihinde kendisini Denizli'de gibi gösterdiği tespit edildi.

Tekrar gözaltına alınan Gökhan T. ifadesinde önce suçlamayı reddetti, sonra delillerin ortaya konulması üzerine cinayeti itiraf etti. Gökhan T., Akın Adlığ'a köyde herkesin para verdiğini, birlikte alkol alırken Mehmet K.'nin, cuma namazı çıkışında cemaatten topladığı parayı kendilerine vermesini istediğini, kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Mehmet K.'nin tüfeği kendisine vererek korkutmasını istediğini, tüfeği Adlığ'a doğrulttuğu sırada silahın ateş aldığını ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğini itiraf etti.

AĞIR MÜEBBET VE 15 HAPİS İSTENDİ

Gökhan T. ve Mehmet K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün cebinde bulunan parayı yağmalama kastıyla hareket ederek almaya çalıştıkları ve bu şekilde 'Beden veya ruh bakamından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçlarını işledikleri belirtildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis talep edildi.