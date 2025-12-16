Okullarda noel ve çekiliş yasağı azgınları kudurttu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yılbaşı etkinlikleri kapsamında okullarda Noel temalı kutlama ve çekiliş yapılmaması mesajları başını CHP’nin çektiği, fondaş Sözcü ile Cumhuriyet ile sosyal medya azgınlarının tepkisini çekti. Sözcü ve Cumhuriyet, sitelerinde manşetten verdikleri eleştirel haberlerle eğitimde çok kültürlülüğün yok sayıldığı iddia edilerek Millî Eğitim Bakanlığı müfredatında yer almayan bu tür etkinliklerin yapılmamasından rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okul yöneticilerinin gruplarında paylaştığı iddia edilen iletide, “Noel, yılbaşı çekilişi ve benzeri içeriklere sahip etkinliklerin eğitim ortamlarında düzenlenmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi” talep edilirken, tüm çalışmaların “millî, kültürel ve pedagojik değerler doğrultusunda, müfredat hedefleriyle uyumlu şekilde planlanması gerektiği” ifade edildi.

Sosyal medya azgınları da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararına tepki gösterdi.