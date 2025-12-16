Google keşfet değişiyor: Akışınızı kendiniz belirleyeceksiniz

Google’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri şüphesiz Keşfet olarak isimlendirilen kısımdır. Kullanıcılar, Keşfet üzerinden haber takibinden yeni içerikler keşfetmeye kadar birçok farklı işlemi gerçekleştirebiliyor. Şimdi gelen bilgiler ise teknoloji devinin Keşfet’e büyük bir yenilik getirmeyi planladığını gösteriyor.

9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, Keşfet hizmeti üzerinde “Akış Özelleştirme” ismi verilen bir özellik test etmeye başladı. Adından da anlayabileceğiniz üzere bu özellik, keşfetinizdeki akışınızı size özel hâle getirmenize yarayacak.

Yeni özellik, kullanıcınıın Google Keşfet üzerinden tam olarak ne görmek istediğini seçmesine olanak tanıyacak. Özellik, bir yapay zekâ aracı gibi komutlarla çalışıyor. Karşınıza çıkacak kutuya keşfetinizde ne görmek istediğinizi yazıyorsunuz. Bunun ardından da Google Keşfet’te seçtiğiniz tarzda içerikler karşınıza çıkmaya başlıyor. Google’ın bu özellikte hazır önerileri de kullanıcıya sunacağını belirtelim. Yani kendinizi nasıl ifade edeceğinizi bilemiyorsanız hazır önerilerden de yardım alabileceksiniz.

Yazdığınız komutta ilginizi çeken konular, kaynaklar, hedefleriniz, projeleriniz gibi her türden şeyi yazabilirsiniz. Google Keşfet, buna göre akışınızı belirleyecek. Ayrıca görmek istemediğiniz türdeki içerikleri de söyleyebiliyorsunuz. Böylece istemediğiniz şeyler keşfetinizde görünmüyor. Keşfet’in bu özelliği, tahmin edebileceğiniz gibi yapay zekâdan güç alıyor. Yapay zekâ, sizin söylediklerinize göre akışınızı düzenliyor.

Google’ın kullanıcıların çok hoşuna gidecek yeni özelliği şu anda erken aşamalarında ve yalnızca ABD’de sınırlı sayıda kullanıcıda test ediliyor. Ne zaman geniş çapta çıkacağı konusunda bir bilgi yok.