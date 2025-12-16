  • İSTANBUL
Yaşam Tehlikeli yükleme cezasız kalmadı! Mersin’de pes dedirten görüntü
Tehlikeli yükleme cezasız kalmadı! Mersin’de pes dedirten görüntü

Trafiği açıkça riske atan kamyon sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tespit edilerek hem para cezası hem de ehliyet yaptırımıyla karşılaştı.

Mersin’in Toroslar ilçesinde tehlikeli yükleme yaparak trafikte seyreden bir kamyon sürücüsü, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası emniyet ekiplerinin radarına takıldı.

 

Sürücü belgesi geri alındı

Merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir kamyonun tehlikeli yükleme yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 3 bin 65 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

 

Ayrıca araç sürücüsü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ‘trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.

