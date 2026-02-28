İsrail'de sığınaklar açıldı! İran her an vurabilir

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
İran ile tırmanan bölgesel gerilim ve olası saldırı beklentisi nedeniyle İsrail'in güneyindeki Beerşeba Belediyesi, önlem amaçlı sığınakları kullanıma açtı. İsrail ordusu ise tüm senaryolara karşı hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

İsrail'in güneyindeki Beerşeba (Bi'ru's-Seba) Belediyesi, Cuma günü şehirdeki genel sığınakları "ihtiyati tedbir" olarak açmaya karar verdi. Beerşeba haberlerinde uzmanlaşmış "Hadashot 24" sitesine göre bu adım, ABD'nin İran'a yönelik beklenen saldırısı zemininde gerilimin tırmanma ihtimaline karşı atıldı. Sığınakların açılması kararının, Belediye Başkanı Ruvik Danilovich'in talimatıyla, "güvenlik gelişmelerine hazırlık ve hayati tesislerdeki hazırlık seviyesinin yükseltilmesi" kapsamında alındığı bildirildi.

 

Ordudan "talimatlarda değişiklik yok" açıklaması

Gelişmeler üzerine açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, İran bağlamındaki bölgesel gelişmeler ışığında halktaki tedirginliği kabul etmekle birlikte iç cephe talimatlarında henüz bir değişiklik olmadığını vurguladı. Defrin, "İran'da olup bitenleri yakından takip ediyoruz. Ortaklarımızla tam koordinasyon içinde çalışıyoruz ve olası bir saldırıya karşı hazırız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin sızdırdığı bilgilere göre, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, İran'la olası bir savaşın tehlikeleri ve sonuçları hakkında kamuoyu önünde konuşmaması için orduya baskı yapıyor.

 

Bölgede savaş tamtamları ve Cenevre diplomasisi

Sığınakların açılması, ABD'nin 2003'ten bu yana Orta Doğu'da yaptığı en büyük askeri yığınağın ve İran'a yönelik olası bir askeri harekat endişelerinin ortasında gerçekleşiyor. Washington, askeri güç tehdidiyle Tahran'ı nükleer ve füze programlarından vazgeçmeye zorlarken; İran cephesi, ABD ve İsrail'i rejim değişikliği için bahane üretmekle suçluyor ve sınırlı da olsa herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini yineliyor. Bölgedeki savaş tehditlerine rağmen, Haziran 2025'teki gerilimin ardından yeniden başlayan iki ülke arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerin üçüncü turu Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

1
Yorumlar

kafanızı takmayın isrişlliler

atacağı yerleri söylüyor zaten iran <<ama bu sefer iranda rejim değişti üce bölündü <<kürtler <<azeriler <<farsiler

dikkat edin ırak iran sınırnda neler oluyr

rudawdan alınan habere göre <<hasdi sabiciler centcom kontrolündeki israilli ypg pjak pkkk barzani talabani emri aldtındak,, askerlerle irana girmek isterken catısmalar basladı <<<dikakt dikakt pjak ve iran sah taraftarları iranda bombaalr patlamaya basladı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
