Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın izlerini yok etti

Buğra Kardan İstanbul

Müslümanlara kan kusturulan 28 Şubat sürecinin izlerini silmek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a nasip oldu. CHP zihniyetinin iktidarda olduğu sancılı süreçle özdeşleşen dayatmalar, baskılar, yasaklar, zorbalıklar, yolsuzluklar, hırsızlıklar Erdoğan’ın vesayet prangalarını kırmasıyla son buldu. Erdoğan’la hem iktidar hem muktedir olan AK Parti tarafından azgın azınlık sindirilirken haksız, hukuksuz uygulamalar bir bir ortadan kaldırıldı. Erdoğan’ın “İrtica geliyor”, “Laiklik tehlikede” tantanalarıyla gelen ve mütedeyyinlere büyük çileler çektiren darbenin kalıntılarından ülkeyi kurtarması hiç de kolay olmadı. Vesayet odaklarıyla savaşarak, CHP’lilerle mücadele ederek 28 Şubat karanlığından Türkiye’yi çekip alan Erdoğan ve ekibince yıllar içinde sabırla çok kritik adımlar atıldı. Bu adımlar şöyleydi:

APOLETLERİ SÖKÜLDÜ

Hükümet, 2004’de vesayetçilerce dayatılan MGK kararlarını uygulamadı.

2006’da 28 Şubat mağdurlarına memuriyete dönüş yolu açıldı.

2007’de Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın imzasıyla yayınlanan e-muhtıraya karşı gereken cevap anında verildi. Genelkurmay Başkanı’nın Başbakan’a bağlı olduğu vurgulandı.

2007’de YÖK Başkanı’nın yenilenmesiyle üniversitelerde başörtüsü yasağı kalktı.

6 ve 9 Şubat 2008’de üniversitelerde başörtüsü serbestisi içeren Anayasa teklifi TBMM’de 411 oyla kabul edildi. CHP’nin apar topar Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı teklif iptal edildi. Skandal karar, başörtülü kızlar üniversitelere girmelerine mani olamadı.

2010’da Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de mütedeyyin cenahın takip edilmesi ve fişlenmesine yönelik kararlar yürürlükten kaldırıldı. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (Kırmızı Kitap) yeniden kaleme alındı, irtica iç tehdit olmaktan çıkarıldı. Ayrıca vakıflara ait eğitim kurumlarını baskılayan karar kaldırıldı.

2011’de YÖK Genel Kurulu, imam hatip liselerinden mezun olanlara üniversite kapılarını kapatan katsayı uygulamasını iptal etti.

2012’de Kur’an kurslarına 12 yaş sınırlaması kaldırıldı.

2012-2013 eğitim öğretim döneminde imam hatip liselerinin ortaokul bölümleri tekrar açıldı.

2013’te kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.

2013’te 28 Şubat sürecinin planlayıcıları ve uygulayıcılarına dava açıldı. Davada hüküm giyen Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, Aydan Erol, Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve İdris Koralp’ın rütbesinin sökülmesine hükmedildi. 2024’te Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çetin Doğan ve Çevik Bir’in kalan hapis cezaları Erdoğan tarafından kaldırıldı.

2013’te TBMM’de yeni çığır açıldı. AK Parti milletvekilleri Sevde Bayazıt Kaçar, Gönül Bekin Şahkulubey, Nurcan Dalbudak ve Gülay Samancı parlamentoya başörtüsüyle girdi. Bu durum vesayetçi CHP’lileri şoke ederken akla 1999’da Merve Kavakçı’ya Ecevit’in provokasyonuyla DSP’liler tarafından yapılan çirkin muamele geldi.

2016’da FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışması önlenerek Türkiye’de yeni bir 27 Mayıs ya da 28 Şubat darbesine geçit verilmeyeceği ortaya kondu.

2016’da TSK’da görevli sivil personelin kılık kıyafet yönünden diğer kamu çalışanlarıyla aynı hükme tabi olmasına imkân tanıyan karar yürürlüğe girdi.

2017’de yapılan Anayasa referandumunun gereği olarak 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Böylelikle koalisyon devirleri, ara dönemler kapatıldı.