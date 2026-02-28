  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi
Gündem

İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi

Terörist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel eşkıya ABD'nin siyonist Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarının ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump, "İran'a büyük operasyon başlattık" dedi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"İran'a büyük operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik."

Ayrıntılar hazırlanıyor...

