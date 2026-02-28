  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hamaney'in konutu bombalandı!
Hamaney'in konutu bombalandı!

Tahran'a düzenlenen saldırılarda, Dini Lider Ali Hamaney'in ikametgahının yer aldığı bölgenin vurulduğu kaydedildi.

Tahran'a düzenlenen saldırılarda, Dini Lider Ali Hamaney'in ikametgahının yer aldığı bölgenin vurulduğu kaydedildi.

Tasnim Haber Ajansı, başkent Tahran’da cumhurbaşkanlığı sarayı ile İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerleşkesinin bulunduğu bölge yakınlarına yedi füzenin düştüğünü bildirdi.

Haberde, saldırıların ardından bölgede patlama seslerinin duyulduğu ve güvenlik güçlerinin olay yerinde geniş çaplı önlem aldığı aktarıldı. Meydana gelen hasara ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İranlı bir yetkili de, Tahran’a yönelik İsrail saldırısının ardından Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ali Hamaney’in başkentte bulunmadığını söyledi. Yetkili, Hamaney’in “güvenli bir yere nakledildiğini” belirtti.

İran’ın İSNA haber ajansı ise, Tahran’ın merkezinde bulunan ve Hamaney’in konutu ile cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Pastur Mahallesi çevresinden yoğun duman yükseldiğini bildirdi.

Aynı kapsamda Iran International sitesi de Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda, Tahran merkezindeki dini liderlik ofisinin hedef alındığını aktardı.

1
Yorumlar

rusya ve çin haber verdi

kılpayı kurtuldu konutta bulunan 10 kişi öldü 4 danısman 7 koruma 12 yaralı var
