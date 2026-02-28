  • İSTANBUL
Saldırılar sonrası İran'dan ilk açıklama

Saldırılar sonrası İran'dan ilk açıklama

Saldırıya uğrayan İran'dan ilk açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

 

"Siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak"

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Yorumlar

iranda olanlar

iran gercekten zor durumda bütün kurumları vuruluyor içten sah pevlevi <<pjakcılar bombalama eylemelrine basladılar <<sadece azeriler izliyor <<< ırka sınırından pjak sah pevlevici gruplar israil amerika istihabrıyla birlikte gecmeye basladı ama <<hasdi sabi ve malik taraftarlarıyla catısmaya basladılar

Necdet

Siz... Yersiniz. Soytarılar. İslam düşmanları
