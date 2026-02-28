Saldırılar sonrası İran'dan ilk açıklama
Saldırıya uğrayan İran'dan ilk açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını duyurdu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.
Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.
"Siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak"
İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurmuştu.
Dünya
İran'a saldırılar başladı! Peş peşe patlamalar oluyor... İsrail basını: Üst düzey yöneticilerin hedef alındı