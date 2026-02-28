  • İSTANBUL
Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı
Dünya

Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı

İran'a saldırılar devam ederken İsrail istihbarat servisi Mossad, İranlıları kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı. Bir başka ifadeyle Mossad, İranlılardan ülkelerine ihanet etmelerini istedi.

İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.

Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

 

"Fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşın"

"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.

İsrail basını da İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

