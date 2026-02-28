  • İSTANBUL
New York Times yazdı! Saldırı ortak yapılıyor ABD ve İsrail ordusundan İran'a askeri operasyon

New York Times’in haberine göre ABD Başkanı Trump'ın haftalardır süren tehditlerinin ardından, Bugün İran'ın başkenti Tahran'da büyük patlamalar meydana geldi. New York Times saldırının ABD ve İsrail’in ortak olarak yapıldığını yazdı.

Tahran'da stratejik noktalar hedef alındı

Amerikalı ve İsrailli yetkililere göre, ABD ve İsrail kuvvetleri Cumartesi günü İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Tahran sakinleri, cumhurbaşkanlığı sarayı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini bildirdi. Saldırıların tam olarak hangi noktaları hedef aldığı henüz netleşmese de patlama sesleri şehrin dört bir yanında yankılandı.

Müzakereler sonuçsuz kalmıştı

Ortadoğu'da gerginlik, Trump'ın İran'ın nükleer programını dizginleme taleplerinin reddedilmesi üzerine tırmanmıştı. Perşembe günü İsviçre'de gerçekleştirilen son arabuluculuk görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması, askeri müdahalenin önünü açtı. ABD ordusu, bu süreçte bölgeye son on yılların en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştirmişti.

İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı doğrulayarak ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de:

  • Okullar ve iş yerleri kapatıldı.
  • Uluslararası hava sahası uçuşlara durduruldu.

Krizin arka planı

Gerginlik, Ocak ayı başında Trump'ın İran'daki hükümet karşıtı göstericilere destek sözü vermesiyle başlamıştı. ABD, yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin yanı sıra balistik füze programını durdurmasını ve HAMAS ile HİZBULLAH gibi gruplara verdiği desteği kesmesini şart koşuyordu. Anlaşma sağlanamayınca askeri seçenek devreye sokuldu.

