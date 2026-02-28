Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü Başkanı da olan Özdemir, hastalığın C1 inhibitör protein eksikliğine bağlı oluştuğunu belirterek, "Bu eksiklik, 'SERPİNG1' denilen gende mutasyon sonucu meydana geliyor. Bu maddenin eksikliği nedeniyle vücutta özellikle koagülasyon (pıhtılaşma) sistemi ve kompleman (bağışıklık) sisteminin çalışmasıyla ilgili bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu da anjioödem dediğimiz, vücudun değişik yerlerinde şişliklere yol açıyor." diye konuştu.