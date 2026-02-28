  • İSTANBUL
Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Uzman isimden Herediter anjioödem açıklaması geldi.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Vücutta oluşturduğu şişliklerle kişinin hayatını zorlaştıran, nadir hastalıklardan herediter anjioödem, ömür boyu tedavi gerektiriyor.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

El, ayak, baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital bölgede şişlikler oluşturan herediter anjioödem, hastanın yaşam kalitesini düşürüyor.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Uzmanlar, özellikle gırtlakta oluşan ödem yüzünden kişilerin kaybedilmesine neden olan hastalığın ömür boyu tedavi gerektirdiğini belirtiyor.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'de kayıtlı 1000-1500 civarında herediter anjioödem hastası olduğunu söyledi.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü Başkanı da olan Özdemir, hastalığın C1 inhibitör protein eksikliğine bağlı oluştuğunu belirterek, "Bu eksiklik, 'SERPİNG1' denilen gende mutasyon sonucu meydana geliyor. Bu maddenin eksikliği nedeniyle vücutta özellikle koagülasyon (pıhtılaşma) sistemi ve kompleman (bağışıklık) sisteminin çalışmasıyla ilgili bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu da anjioödem dediğimiz, vücudun değişik yerlerinde şişliklere yol açıyor." diye konuştu.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Hastada yaşamın ilk 5 yılında bazı şikayetler başlasa bile tanı konma sürecinin uzayabildiğini işaret eden Özdemir, "Hastalık nedeniyle göz, el, ayak ya da özel bölgede şişlikler olabiliyor. Bu şişlikler başlamadan önce kişinin cildinde kabarıklık (kurdeşen) olmuyor.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Kaşıntılı kabarıklık olmadığından alerjik meydana gelen şişliklerden de bu manada ayrılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Özdemir, hastaların, şişliklerin bağırsak yapısı içerisinde meydana gelmesi nedeniyle karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler de yaşadığını dile getirerek, "Hastalık, kişilerin iş, okul ve sosyal hayatlarını etkiliyor. Kişi arkadaşlarıyla görüşmek, toplum içine çıkmak istemiyor. Yalnız kalıyor. Hayatın bütün kademesini etkileyen ağır ve ciddi hastalık." dedi.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Tedavi yönteminden bahseden Özdemir, hastanın atak anında çaresiz kalması durumunda damar yolundan plazmadan elde edilen ve C1 inhibitör içeren ilacı verdiklerini kaydetti.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Hastalığın tedavisinde ağızdan tablet şeklinde alınan, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı yeni ilacın da etkili olduğunu, atakları tamamen gidermese de şiddetini azalttığını anlatan Özdemir, hastanın yaşam kalitesinin arttığını ifade etti.

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

Atak tedavisini zaman zaman hastanede damar yoluyla yaptıklarını, hastanın ataklara girmesini engelleyici tedavilerinin de olduğuna dikkati çeken Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Foto - Nadir görülen herediter anjioödem hastalığı tedavi edilmezse ölümcül olabilir! Prof. Dr. duyurdu...

"Herediter anjioödem hastalıkta tedavi ömür boyu. Ataklar sürekli kontrol edilmek durumunda. Ataklar kontrol edilmez, önlenmezse hasta maalesef gırtlakta olan ödem nedeniyle kaybedilebiliyor. Aslında hastalığın tanısını koymak da basit ama biraz akla gelmiyor nadir hastalık olduğu için. Bu hastalığı, hastalar ihmal etmemeli. Doktorlar da hastalığı iyi bilmeli, tedavisi mevcut. Bu tedaviyle hastalar uzun ömür sürebiliyor. Aksi takdirde larinks (gırtlak) ödemi gibi basit durumla hasta kaybedilebiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor."

