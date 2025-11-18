Toplumsal şirk gündem oldu! Bü türküleri söyleyende ne din kalıyor ne iman!

Sosyal medyada gündeme oturan bir derleme, yıllardır kulaklarımızdan içimize işleyen şarkı sözlerinin neye dönüştüğünü ifşa etti

“Seni Allah kadar sevdim”… “Bir Allah’a taptım bir sana taptım”… ''Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler”…

Bunlar, sokakta rastladığınız herhangi bir isyankarın değil; Türkiye’nin sözde ''ünlü şarkıcılarının'', müzik diye sundukları şarkı sözlerinden bazıları. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir liste, dinleyicilerin yıllardır fark etmeden içselleştirdiği sözlerin aslında inanç, ibadet, kutsal ve değer kavramlarını ne kadar yozlaştırdığını gözler önüne serdi.

Yaratıcıyı insanla kıyaslamak, ibadeti duygusal sarsıntının yan ürününe dönüştürmek ne zamandan "duygusal derinlik" ya da "sanatsal ifade" olarak servis edildi. İşte skandal örnekler;

Kubat: “Seni Allah kadar sevdim.”

Nükhet Duru: “Sen gördüğüm en son ilahsın.”

Edip Akbayram: “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah’a.”

Mahsun Kırmızıgül: “Sevdim seni Rabbim kadar.”

Orhan Gencebay: “Kaderin böylesine yazıklar olsun.”

Yıldız Tilbe: “Sensiz ölürüm cennette.”

Grup AF: “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş.”

Muazzez Abacı: “Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.”

Duman: “Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.”

Cem Adrian: “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?”

Erol Evgin: “Seni sevmek ibadetim.”

Orhan Gencebay: “Batsın bu dünya.”

Hakkı Bulut: “Sana taptım be yahu!”

İbrahim Tatlıses: “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?” / “Bir Allah'a taptım bir sana taptım!”

Hande Yener: “Of güzel Allah’ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.”

Ebru Gündeş: “Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.”

Ferdi Tayfur: “Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.”

Ahmet Kaya: “Allah’ına kitabına sövüp saydım.”

Murat Göğebakan: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.”

Müslüm Gürses: “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.” / “İsyanım var benim kadere.” / "Rest çektim kadere."

Ferhat Göçer: “Cenneti değişmem saçının teline.”

Selami Şahin: “Tapılacak kadınsın.”